Vidéo : l'incroyable discours de Paul Pogba avant France-Argentine

C'est l'un des moments forts de la Coupe du monde. Révélé dans le documentaire «Bleus 2018, au coeur de l'épopée russe», le discours prononcé par Paul Pogba dans le vestiaire français avant le huitième de finale contre l'Argentine, montre toute sa détermination et son sens du sacrifice pour le maillot bleu.

Le ton est choisi, les mots sont forts, le sens du message on ne peut plus clair. Critiqué avant la tenue du Mondial pour sa prétendue incapacité à endosser le costume de leader dans le vestiaire de l'équipe de France, le milieu de terrain de Manchester United a prouvé qu'il avait les épaules suffisament larges pour incarner ce rôle.

Paul Labile Pogba: "Messi, pas Messi, je m'en bats les couilles..." pic.twitter.com/ZteThGAJJ8 — MookieBarbu (@MookieBarbu) 17 juillet 2018

«On veut voir des guerriers sur le terrain aujourd'hui. Demain, je veux pas rentrer, on reste encore à l'hôtel. On va encore bouffer ces putains de pâtes sautées (...). Je veux qu'on soit morts sur le terrain. Personne ne lâche, on est des bonhommes, des guerriers et des soldats. Aujourd'hui, on va les tuer ces Argentins», lance-t-il survolté.

Et de conclure par cette phrase qui rappelle fortement celle prononcée par Claude Makélélé au moment de jouer le Brésil en quart de finale de la Coupe du monde 2006 : «Messi, pas Messi, on s'en bat les couilles».

Des paroles dignes d'un véritable meneur de troupes et qui ont fait leur effet sur les Bleus finalement vainqueurs 4-3 des Argentins.