Buffon, Golovin, Rémy, Caleta-Car, Khazri : les 5 recrues à suivre cette saison en Ligue 1

Si le mercato estival n’est pas encore terminé, il a déjà apporté son lot de changement cet été en France. Entre recrues stars, joueurs désirant se relancer ou revenant dans notre championnat et jeunes pousses en quête de nouveaux défis voici les cinq recrues à suivre cette saison en Ligue 1.

Gianluigi Buffon, la légende italienne

Le PSG a réalisé un beau coup cet été en faisant signer pour un an (plus une saison en option) le légendaire Gianluigi Buffon. Si d’un point de vue purement sportif ce choix a pu faire parler pour un gardien de 40 ans alors que le PSG possède dans son effectif Alphonse Areola, en termes de retombées médiatiques et d’images, la venue du gardien italien est une aubaine pour le PSG. Et pour la Ligue 1 de manière plus générale.

Désireux depuis trois saisons de passer ce fameux palier en Ligue des champions, les Parisiens ont peut-être trouvé l’homme qui leur manquait dans le vestiaire. Grâce à son charisme et son caractère de grand champion, Buffon peut permettre à Paris cette saison de briser le plafond de verre des quarts de finale de la C1. Reste à savoir si physiquement l’ancien gardien de la Juventus est encore capable de tenir une saison entière. Ses premières prestations mitigées en match de préparation posent question.

Aleksandr Golovin va devoir confirmer

Après sa Coupe du monde réussie, Golovin était courtisé par de nombreux clubs. Le FC Barcelone, Chelsea ou encore le Real Madrid avaient un temps été associés au Russe de 22 ans. C’est finalement l’AS Monaco qui a récupéré la pépite du CSKA Moscou pour les cinq prochaines saisons contre un chèque de 30 millions d’euros. Brillant avec la Sbornaïa en Russie cet été, l’attaquant avait émerveillé le monde entier en ouverture face à l’Arabie Saoudite signant deux passes décisives et un coup franc magnifique.

A Monaco, le Russe a tout pour s’épanouir au sein d’un club qui sait faire progresser des jeunes promesses. Si Leonardo Jardim devrait l’utiliser régulièrement au sein de son milieu de terrain, Golovin va tout de même devoir confirmer ses bonnes dispositions de l’été. L’ASM qui a perdu Moutinho, Fabinho et Lemar au milieu de terrain attend que ça.

Loic Rémy, le revenant

Voilà maintenant plus de cinq ans que Loic Rémy n’avait plus foulé les pelouses de Ligue 1. Le joueur formé à l’Olympique Lyonnais a été vendu cet été par Las Palmas au LOSC pour une somme inférieure à 2 millions d’euros. L’attaquant international tricolore vient renforcer une jeune équipe lilloise qui manquait de joueurs d’expériences la saison passée. Sous les ordres de Christophe Galtier, le joueur passé par Lens, Nice ou encore Marseille s’offre un dernier défi.

A 31 ans, l’ancien buteur de Chelsea connait la Ligue 1 sur le bout des doigts. Ce qui devrait lui permettre d’être rapidement opérationnel pour les Dogues. Ces derniers, après une saison compliquée, vont avoir besoin de Rémy s’ils veulent bien figurer en Ligue 1. Et le natif de Rillieux-la-Pape a tout du revenant qui peut réaliser une belle saison dans notre championnat.

Duje Caleta-Car, l’inconnue

Les supporters de l’Olympique de Marseille attendent toujours leur « grand attaquant ». Ils ont pour l’instant eu le droit à l’arrivée du défenseur croate de 21 ans Duje Caleta-Car. Arrivé en provenance de Salzburg contre 19 millions d’euros, le vice-champion du monde est inconnu du grand public en France. Cependant le grand défenseur central d’1m92 a déjà quatre saisons de championnat autrichien dans les jambes.

Remplaçant avec la sélection croate lors du mondial, Caleta-Car a participé à une seule rencontre en Russie. C’était le troisième match de poule face à l’Islande alors que la Croatie était déjà qualifiée pour les huitièmes de finale. En dehors de ça, le joueur formé à Sibenik n’a pas eu l’occasion de se montrer.

A Marseille, le stoppeur pourrait être le complément idéal à Adil Rami en défense centrale. Solide sur l’homme et avec une bonne qualité de relance, celui qui s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs du championnat autrichien va avoir l’occasion de se montrer à l’OM. En attendant mieux, le Croate est la tête d’affiche du recrutement olympien.

Wahbi Khazri, la valeur sûre

Quand elle a fait signer Khazri au cœur de l’été, la direction de l’ASSE savait ce qu’elle faisait. Le joueur prêté la saison dernière par Sunderland au Stade Rennais connait par cœur le championnat de France. Formé au SC Bastia, le milieu de terrain avait ensuite été transféré en 2014 à Bordeaux. Deux ans plus tard il partira en Premier League.

Le Franco-Tunisien pourrait rendre de fier service aux hommes de Jean-Louis Gasset. Car a 27 ans Wahbi Khazri a encore de belles années devant lui. Techniquement très intéressant il pourrait vite devenir le dépositaire du jeu des Stéphanois aux côtés de Yann M'Vila dans l’entrejeu. De quoi offrir au milieu offensif une seconde jeunesse dans notre championnat.