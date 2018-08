Payet, Ronaldo, Eriksen... Votez pour le plus beau but européen de la saison

L'UEFA a dévoilé ce mardi 14 août les 11 buts en lice pour être désignés « plus belle réalisation de l'année ». Parmi les nommés, on retrouve le Français Dimitri Payet et le Portugais Cristiano Ronaldo.

Les buts sélectionnés font tous partie d'une compétition différente. L'UEFA a en effet voulu mettre à l'honneur chacune de ses onze compétitions principales des douze derniers mois, de la Ligue des Champions à la Youth League, en passant par le championnat d'Europe de futsal. Le bijou de Dimitri Payet, un slalom dans la défense suivi d'un extérieur du pied droit marqué en quart de finale de la Ligue Europa contre Leipzig, est donc le seul de cette compétition.

La plus belle réalisation de la Ligue des Champions est elle à mettre au crédit de Cristiano Ronaldo. Le Portugais a été sélectionné grâce à son superbe retourné acrobatique contre la Juventus Turin, en quart de finale.

Parmi les autres buteurs sélectionnés, que l'UEFA a compilés dans une vidéo, figurent l'Anglaise de l'OL Lucy Bronze, pour un but contre Manchester City (1-0) en demi-finale de la Ligue des champions, ou encore le Danois Christian Eriksen pour sa frappe chirurgicale contre l'Irlande, lors des éliminatoires pour la Coupe du monde.

Pour voter, il suffit de se rendre sur le site de l'UEFA et de faire son choix. Le plus beau but sera révélé le 27 août prochain.