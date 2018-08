Pogba, Kanté, Lloris, Dembélé … Les champions du monde déjà en forme

Alors que certains championnats faisaient leur rentrée ce week-end, quelques joueurs de l’équipe de France championne du monde brillent déjà sur les terrains européens.

C’est notamment le cas des Bleus évoluant en Premier League. Le championnat anglais a fait sa rentrée, ce week-end : l’occasion de constater que les joueurs de Didier Deschamps ont visiblement bien digéré le sacre mondial, et les festivités qui en ont découlé.

Paul Pogba

Paul Pogba était très attendu. Après une saison compliquée à Manchester United, et des relations parfois tendues avec son entraîneur, José Mourinho, l’Angleterre voulait voir le joueur appliqué et dominant aperçu avec les Bleus durant la Coupe du monde. Et Pogba n’a pas déçu, dans la victoire des siens face à Leicester (2-1). Titulaire, et nouveau capitaine des Red Devils, le milieu de terrain français a inscrit le premier but de la saison en Angleterre, sur penalty. Une performance saluée par son entraîneur, alors que le Français n’avait que quelques jours d’entraînement en commun avec ses coéquipiers.

Hugo Lloris

L’entraîneur de Tottenham avait fait un pari risqué : aligner dès le coup d’envoi cinq joueurs ayant disputé les demi-finales de la Coupe du monde (Lloris, Vertonghen, Dier, Alli et Kane), malgré une reprise tardive. Bien lui en a pris puisque les Spurs se sont imposés sur la pelouse de Newcastle (2-1). Une victoire qui doit beaucoup au gardien international français. Hugo Lloris s’est ainsi notamment illustré par une parade remarquable face à l’attaquant espagnol Ayoze Perez, permettant ainsi aux siens de conserver l’avantage.

Benjamin Mendy

Annoncé titulaire sur le côté gauche de la défense française avant la Coupe du monde, Benjamin Mendy avait finalement vu Lucas Hernandez lui passer devant dans la hiérarchie mise en place par Didier Deschamps. Un mal pour un bien peut-être pour le défenseur français, qui a pu reprendre la saison avec son club de Manchester City dans un parfait état physique, pour le plus grand plaisir de son coach, Pep Guardiola. Titulaire pour le choc face à Arsenal, l’ancien joueur de Marseille et Monaco a réalisé un match plein. Parfois en difficulté en défense, il a régalé offensivement, offrant deux passes décisives à Raheem Sterling et Bernardo Silva, permettant ainsi aux siens de s’imposer (2-0).

Ngolo Kanté

À Chelsea, la révolution est en marche. Alors qu’Antonio Conte alignait Ngolo Kanté en tant que milieu purement défensif ces deux dernières années, Mauricio Sarri, le nouvel entraîneur des Blues, souhaite le voir un cran plus haut. C’est donc en tant que relayeur droit que Kanté, considéré par beaucoup comme le meilleur milieu défensif du monde, a démarré la saison, face à Huddersfield (0-3). Avec réussite. L’ancien joueur de Caen a ainsi donné raison à son entraîneur, réalisant un match plein, ponctué notamment par un but, le quatrième de sa carrière en Angleterre, en 107 matchs de Premier League.

Également présent sur la feuille de match, Olivier Giroud est pour sa part resté tout au long de la rencontre sur le banc de touche. Pourtant, avec le départ en prêt de l’attaquant belge Michy Batshuayi (Valence), il est, avec l’espagnol Alvaro Morata, le seul avant-centre de métier de l’effectif des Blues, et devrait donc avoir du temps de jeu cette saison.

Ousmane Dembélé

Après une première saison compliquée avec le FC Barcelone, émaillée par deux blessures qui ont rendue difficile son intégration, Ousmane Dembélé souhaite mettre toutes les chances de s’imposer en Catalogne de son côté. C’est la raison pour laquelle l’ailier avait, dans un premier temps, prévu de reprendre le chemin de l’entraînement en compagnie de Samuel Umtiti dès le 6 août, soit une semaine avant la date prévue par son club. Dembélé a finalement changé ses plans, et a finalement effectué sa reprise, seul, dès le 4 août, dans l’objectif de briguer une place de titulaire lors de la Supercoupe d’Espagne, disputée dimanche soir face au FC Séville. Un pari gagnant pour l’ancien joueur du Stade Rennais puisqu’il occupait le côté gauche de l’attaque catalane lors de ce match de prestige. Mieux, Ousmane Dembélé a inscrit, d’une superbe frappe du droit, son mauvais pied, le but de la victoire, à la 78e minute.

Samuel Umtiti, encore un peu juste physiquement, est pour sa part resté sur le banc, laissant sa place en défense centrale à Clément Lenglet, le jeune français recruté cet été par le FC Barcelone.

Florian Thauvin

De tous les finalistes de l’OM (Mandanda, Rami, Caleta-Car, Thauvin), l’attaquant français est le seul qui a foulé la pelouse du Vélodrome, vendredi dernier, face à Toulouse. Sa présence n’était pas prévue, mais Florian Thauvin, frustré de son maigre temps de jeu en Russie, avait à cœur de retrouver les terrains. Après avoir tanné son entraîneur pour entrer en jeu, et annoncé à ses coéquipiers qu’il trouverait la faille, Thauvin s’est signalé en reprenant un centre de Jordan Amavi dans les dernières minutes de la rencontre, donnant plus d’ampleur à la victoire phocéenne face au Toulouse Football Club.

Presnel Kimpembé

Enfin, si Presnel Kimpembé n'a pas foulé la pelouse du Parc des Princes, face à Caen, le défenseur central a vu sa belle saison dernière et sa progression constante être récompensée. Le joueur formé au Paris Saint-Germain a prolongé avec son club formateur. Il est désormais lié au club de la capitale jusqu'en 2023, avec une nette revalorisation salariale