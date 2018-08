Paul Pogba admet avoir eu une mauvaise attitude lors de la défaite de Manchester United

Après la défaite de son équipe Manchester United face à Brighton (2-3) ce dimanche 19 août, le footballeur Paul Pogba a admis avoir eu une mauvaise attitude.

Le milieu de terrain des Bleus s'est adressé aux médias à l'issue du match, et ses propos ont été relayés sur Twitter par Chris Winterburn, journaliste de MARCA in English.

«Pogba :'Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est qu'on a perdu. Depuis le début, on ne méritait pas de gagner. Nous avons joué contre une petite équipe, mais l'attitude dont nous avons fait preuve ne donnait pas l'impression qu'on voulait les battre. Je parle principalement de moi, mon attitude n'était pas bonne'»

Pogba, "What happened today is that we lost. From the start we didn't deserve to win. We play against a smaller club but that attitude that we have wasn't like we wanted to beat them. I put myself forward primarily, my attitude wasn't good enough." — Chris Winterburn (@cmwinterburn) 19 août 2018

«Pogba : 'Évidemment, jouer à domicile et à l'extérieur, c'est différent. Des tactiques différentes, il est impossible d'aborder tous les matchs de la même façon. On ne peut pas toujours bien jouer, mais il faut avoir la bonne attitude'»

Pogba, "Obviously playing at home and away is different. Different tactics, you can't always approach every game in the same way. We can't always play very well but the attitude has to be right." — Chris Winterburn (@cmwinterburn) 19 août 2018

Au cours de ce match de la deuxième journée de Premier League, Paul Pogba a été l'auteur de nombreuses mauvaises passes, et n'a pas hésité à exprimer sa frustration. Il a malgré tout marqué un but sur penalty, à la fin du temps additionnel. Mais ce but n'a pas été suffisant pour revenir au score.