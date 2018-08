Grand Prix de Belgique de Formule 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La Formule 1 fait son retour, ce dimanche 26 août, avec le Grand-Prix de Belgique à Spa-Francorchamps. La course est à suivre en direct et en intégralité à partir de 15h10 sur Canal+ et TF1.

Rien n’est encore joué dans la course au titre à l’entame de cette deuxième partie de saison. Même si Lewis Hamilton possède un avantage sur son rival Sebastian Vettel. Vainqueur en Hongrie devant le pilote allemand avant la trêve, le Britannique possède 24 points d’avance en tête du classement des pilotes, soit presque l’équivalent d’une victoire (25 points). Mais la route est encore longue jusqu’à la couronne mondiale avec neuf pays à visiter. A commencer par la Belgique, où Hamilton s’est imposé l’année dernière entamant sa remontée pour décrocher son quatrième titre de champion du monde.

Il avait également su profiter des déboires de Ferrari davantage à la peine au retour des vacances. La Scuderia peut-elle revivre la même mésaventure ? «L’an dernier, nous avons perdu le championnat parce que notre voiture n’était pas assez rapide lors la dernière partie de la saison. Cette année, notre monoplace s’est montrée plus efficace, plus fiable et elle a encore beaucoup de potentiel de développement. Je suis donc assez confiant pour la suite», a assuré Vettel.

Mais l’ancien pilote Red Bull a une marge de manœuvre limitée et n’a plus le droit à l’erreur s’il veut rattraper son retard sur Hamilton. D’autant que le pilote Mercedes est déterminé à «maintenir la pression» tout en rappelant qu’«en général, la deuxième partie de la saison se passe un peu mieux pour nous». Il refuse néanmoins de céder au triomphalisme. «Nous avons connu des hauts mais aussi des bas depuis le début de la saison», a-t-il rappelé.

Et le mythique tracé de Spa-Francorchamps pourrait sévir de juge de paix dans cette lutte acharnée entre les deux hommes. Car quatre des cinq derniers vainqueurs en Belgique ont été sacrés en fin de saison…