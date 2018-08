Hugo LLoris revient sur sa boulette en Coupe du monde

Un grand nombre de supporters se souviendront longtemps du but accordé à la Croatie par Hugo Lloris à la 69e minute de la finale de la Coupe du monde en Russie, cet été.

Alors que les Bleus de Didier Deschamps mènent 4-1, le gardien Hugo Lloris hésite sur une relance et offre un but à Mario Mandzukic.

A l'occasion de sa longue interview accordée au journal L'équipe, Hugo Lloris a expliqué ce moment d'égarement. «Après le quatrième but, tu n'as pas le droit de penser 'p...! On y est!, parce que tu sais que tu sais que tu vas le payer, la preuve. On refuse de se dire qu'on est champion du monde, mais on s'en rapproche tellement.»

Avant d'ajouter pour expliquer cette erreur : «A 4-1, on a commencé à faire des passes vers l'arrière et, sur cette action, il me semble que j'ai deux ou trois moments... Je ne sais comment expliquer : les prises de décision viennent à une vitesse incroyable, en général, et là sur cette action, il y a deux ou trois moments où je peux prendre une décision et où je ne le fais pas. Au final, j'ai subi l'action. Mais ça reste anecdotique, heureusement».