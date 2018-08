Hugo Lloris pourrait perdre son brassard de capitaine à Tottenham

Selon les révélations des tabloïds britanniques, Hugo Lloris pourrait perdre son brassard de capitaine de l'équipe de Tottenham après son arrestation pour conduite en état d'ivresse.

L'information a été divulguée par le Sun, le Daily Mail et le Mirror, outre-Manche. On y apprend que le capitaine des Bleus se serait entretenu avec son coach, Mauricio Pochettino, ce samedi 25 août. Et ce dernier envisagerait de retirer le statut de capitaine à Hugo Lloris, pour le confier à Harry Kane.

Une hypothèse crédible, étant donné que le gardien de but a manqué un entraînement vendredi, à quelques jours d'un match contre Manchester United.

Si l'on en croit le Daily Mail, l'équipe de Tottenham, où évolue le footballeur français depuis 2012, n'a pas apprécié l'écart de conduite de son capitaine et pourrait également lui infliger une amende de 300.000 livres sterling (environ 331.000 euros).

En ce qui concerne l'équipe de France, la FFF a d'ores et déjà affirmé à l'AFP qu'il s'agissait «d'une affaire privée qui n'aura pas d'incidence sur le prochain rassemblement de l'équipe de France», même si le président de la Fédération, Noël Le Graët, prévoit d'évoquer cet incident avec Hugo Lloris en septembre.