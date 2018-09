Zinedine Zidane annonce son retour

Il n’est pas passé inaperçu. Ses déclarations non plus. Zinedine Zidane était présent, ce dimanche, à Arnedo, en Espagne, pour assister à un tournoi de son dernier fils Elyaz avec l’une des équipes de jeunes du Real Madrid. En plus de signer des autographes et faire des selfies, il a évoqué son avenir.

Trois mois après avoir décidé de quitter le banc des Merengue, quelques jours seulement après un 3e sacre consécutif en Ligue des champions, l’ancien meneur de jeu des Bleus a fait part de sa volonté de reprendre du service. Et à en croire ses propos à la télévision espagnole RTVE, il pourrait ne pas attendre très longtemps avant de retrouver les terrains.

«Il est certain que, d’ici peu, je vais entraîner de nouveau, parce que c’est ce que j’aime et c’est ce que j’ai fait toute ma vie», a-t-il confié. Reste à savoir où «Zizou» pourrait à nouveau exercer. Ces dernières semaines, son nom revient avec insistance du côté de Manchester United. Le club du nord de l’Angleterre connait un début de saison compliqué et ne pointe qu’à la 10e place de Premier League après quatre journées.

Ce départ en demi-teinte a fragilisé José Mourinho, tancé par certains supporters, mais aussi contesté en interne en raison notamment du jeu produit par les Red Devils ainsi que ses relations conflictuelles avec plusieurs joueurs, dont Paul Pogba. La Juventus Turin aurait également fait de Zidane sa priorité pour remplacer Massimiliano Allegri à la tête de la Vieille Dame, mais seulement à la fin de la saison. Mais il n’est pas certain qu’il soit encore libre d’ici là…