Vidéo : quand Serena Williams se moquait du physique d’Amélie Mauresmo dans un sketch

Sur les images, qu’un utilisateur de Twitter a diffusé sur le réseau social, Serena Williams apparait habillée en super héroïne, devant affronter une Amélie Mauresmo incarnée par… un homme. Une façon de se moquer du physique athlétique de la Française et de tourner en ridicule la façon dont elle se déplace et manie sa raquette. On la voit même exploser une balle de tennis entre ses cuisses.

Here's Serena Williams fighting for women's rights in a skit that makes fun of Amelie Mauresmo's appearance. Amelie, of course, is being portrayed by a man because it's SOOOOOO funny. pic.twitter.com/KwRLG4BA8R

— Oleg S. (@AnnaK_4ever) 10 septembre 2018