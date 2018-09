Le combat Anthony Joshua – Alexander Povetkin : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Anthony Joshua affronte son challenger Alexander Povetkin, samedi 22 septembre. Un choc des poids lourds à suivre en direct sur RMC Sport 1 à partir de 21h.

A Wembley, le champion du monde des lourds WBA, IBF, WBO et IBO va se mesurer à son challenger n°1 en attendant un éventuel choc face à Deontay Wilder. Invaincu en 21 combats (vingt par K-O.), le Britannique n’aura pas la tâche aisée face au Russe.

Ancien champion WBA de la catégorie et ancien champion olympique des super-lourds (en 2004), Povetkin, 39 ans, possède une puissance qui n’est plus à prouver et qui lui ont permis d’avoir un bilan impressionnant chez les pros de trente-quatre victoires dont vingt-quatre K-O pour une seule défaite (face à l’ancien champion Wladimir Klitschko).

Wilder dans le viseur

«Tous les gens de la boxe savent qui est Povetkin et vous diront que c’est un combat très compliqué, a confié le promoteur de Joshua à Sky Sports. De son point de vue, c’est vraiment le combat le plus difficile de sa carrière à cause de tout ce qu’il y a autour, à cause de ce dont les gens parlent pour la suite. Jusqu’ici, c’est le combat où il a le plus de pression de toute sa carrière.»

Une victoire est primordiale pour «AJ» qui, s’il s’impose, devra affronter prochainement Deontay Wilder (détenteur de la ceinture WBC) dans un combat que tous les passionnés attendent.