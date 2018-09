PSG-Reims : Michael Jordan sera présent au Parc des Princes

A l’occasion de la réception du Stade de Reims ce mercredi soir, le PSG comptera dans ses tribunes un invité de marque en la personne de Michael Jordan.

Présent en France pour assister à la Ryder Cup 2018, « Son Altesse » se rendra au Parc des Princes pour assister au match de Neymar et ses coéquipiers comptant pour la 7e journée de Ligue 1. L’occasion pour lui d’honorer son récent partenariat avec le club de la capitale.

L’ancienne gloire des Chicago Bulls et actuel patron des Charlotte Hornets, où évoluent Tony Parker et Nicolas Batum, se rendra ensuite vendredi, samedi et dimanche à Guyancourt pour suivre l’équipe américaine de golf, emmenée notamment par Tiger Woods.