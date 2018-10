Zinedine Zidane en route pour l'Angleterre et Manchester United ?

Selon les informations de la presse sportive française, Zinedine Zidane serait intéressé par le fait d’entraîner un club en Premier League. Manchester United est notamment évoqué comme sa destination privilégiée.

En démissionnant de son poste d’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane savait que les rumeurs le concernant se multiplieraient. Et pour cause, l’entraîneur français reste sur trois victoires consécutives en Ligue des Champions, un exploit colossal.

Annoncé dans un premier temps comme le futur remplaçant de Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France, puis en tant que directeur sportif de la Juventus de Turin, où il aurait retrouvé Cristiano Ronaldo, c’est maintenant en Angleterre que les médias voient l’ancien meneur de jeu des Bleus.

Plus particulièrement, selon les informations du journal L'Equipe, Zidane aurait des vues sur le banc de touche de Manchester United, l’un des clubs les plus prestigieux de Premier League.

L’envie de Zidane de rejoindre Old Trafford pourrait trouver un écho à la fois du côté des dirigeants du club anglais, qui peine à retrouver un standing à la mesure de celui qui était le sien du temps du mythique entraîneur écossais Sir Alex Ferguson, et du coté des joueurs, dont certains, et non des moindres (Paul Pogba notamment) ont des relations difficiles avec l’entraîneur en place, José Mourinho.

L’entraîneur portugais est d’ailleurs une donnée supplémentaire qui peut conforter Zinedine Zidane dans son envie de briguer le banc de touche mancunien dès la saison prochaine. Mourinho s’apprête ainsi à vivre sa troisième saison à Manchester, et son passif à Chelsea ou au Real Madrid tend à prouver que ce seuil est le plus difficile à franchir pour lui.

Avec Zinedine Zidane, Manchester United tiendrait là un entraineur de talent et de renom pour succéder à José Mourinho, et ainsi redevenir un concurrent de son voisin honni, Manchester City, qui le devance désormais très régulièrement au classement du championnat.