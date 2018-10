Apollon Limassol-Marseille, en Ligue Europa : à quelle heure et sur quelle chaine ?

L’OM se déplace, ce jeudi 4 octobre, à Chypre pour affronter l’Apollon Limassol pour la 2e journée de Ligue Europa. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur RMC Sport 1.

Pour ce second rendez-vous européen de la saison, une réaction est attendue dans les rangs des Marseillais, balayés à Lille (3-0) et qui ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs toutes compétitions confondues. Car une nouvelle contre-performance en terre chypriote, après la défaite inaugurale contre l’Eintracht Francfort (1-2), compromettrait les chances de qualification des finalistes de la dernière édition. «Quand on perd le premier match à la maison on est forcément dans une situation compliquée. On est au pied du mur, il va falloir remonter pour aller se qualifier», avait confié Dimitri Payet à l’issue du revers contre les Allemands.

Rudi Garcia va enregistrer les retours de Jordan Amavi et Duje Caleta-Car, tous deux suspendus face à Lille. Le défenseur croate pourrait même être titulaire dans l’axe de l’arrière-garde olympienne au côté de Boubacar Kamara. Cela permettrait à Luiz Gustavo de monter d’un cran et retrouver sa place au milieu de terrain pour enfin évoluer avec Kevin Strootman. Une association tant attendue qui n’avait pas encore vu le jour depuis l’arrivée du Néerlandais cet été.

En revanche, Adil Rami, victime d’une élongation face à Francfort, devrait être préservé pour ce match tout comme Florian Thauvin en prévision de la réception de Caen, dimanche, en championnat, où Marseille ne peut se permettre de lâcher à nouveau des points pour rester au contact du podium.