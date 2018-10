Monaco en pleine dégringolade, par Pierre Ménès

Comment ne pas être inquiet par ce qu’il se passe à Monaco ? A Dortmund, en Ligue des champions, les Monégasques ont enregistré leur troisième défaite consécutive, eux qui n’ont plus gagné depuis le 11 août et la 1ère journée de L1.

Rien ne va dans cette équipe. Diego Benaglio, qui a pallié l’absence de Danijel Subasic dans les buts, n’a pas été au niveau. La défense a rencontré d’énormes problèmes, surtout dans l’axe avec Kamil Glik et Jemerson, qui ne sont que l’ombre d’eux-mêmes. Sans oublier Falcao, qui est en mode «Fantômas». Avec Djibril Sidibé, qui revient tout juste, tous les anciens sont déficients pour différentes raisons. Et les nouveaux ne sont pas au niveau.

On sentait venir l’échec de la politique monégasque. L’illusion a miraculeusement survécu au départ de Timoué Bakayoko, Kylian Mbappé, Bernardo Silva et Benjamin Mendy, mais la deuxième salve avec Thomas Lemar, Fabinho et Joao Moutinho a été fatale. En ce sens, le dernier mercato estival a été incompréhensible, au niveau des départs comme des arrivées, avec des joueurs très jeunes.

Les dirigeants ont pourtant empoché beaucoup d’argent, mais ils n’en ont pas fait grand-chose. Maintenant, Monaco est très mal au classement. Il va falloir songer à prendre des points pour revenir déjà dans les dix premiers. Car, pour l’instant, le fossé se creuse et il ne faudrait pas qu’il devienne un ravin.