Un phénomène nommé Kylian Mbappé

Dans le grand livre de l’histoire du football, Kylian Mbappé a déjà écrit plusieurs chapitres en lettres capitales qui resteront gravés pendant de très longues années. Le dernier en date remonte à dimanche soir sur la pelouse du Parc des Princes avec ces quatre buts marqués en seulement treize minutes pour permettre au PSG de corriger l’OL (5-0).

Grâce à ce quadruplé, la pépite tricolore est devenue, à seulement 19 ans et 9 mois, le plus jeune joueur à inscrire un quadruplé et le joueur le plus rapide à réaliser cette performance en Ligue 1 sur les 45 dernières saisons. Des énièmes records parmi la multitude que l’enfant de Bondy a battu depuis ses débuts dans le monde professionnel en décembre 2015 à Monaco, que ce soit en championnat, en Ligue des champions, en équipe de France et en Coupe du monde.

«C’est prodigieux ce qu’il fait, ce qu’il est capable de faire. Kylian est un peu hors-norme, hors catégorie», a commenté, hier, Didier Deschamps, qui sait de quoi il parle pour avoir côtoyer les plus grands joueurs durant sa carrière. Le sélectionneur tricolore n’est pas le seul à s’émerveiller des performances du joueur français le plus cher de l’histoire (180 millions d’euros). Les louanges affluent de partout dans le monde et même du roi Pelé qui ne cesse de le complimenter. Beaucoup voient d’ailleurs en lui le digne successeur de la légende brésilienne et le futur lauréat du Ballon d’or, qui sera décerné deux semaines avant son 20e anniversaire (20 décembre).

Malgré les concerts d’éloges, Kylian Mbappé, doté d’une maturité déconcertante, garde la tête sur les épaules et l’esprit fixé sur ses objectifs, conscient qu’il a encore une marge de progression. «Je veux répondre à toutes les attentes et continuer ma progression, c’est le plus important, a-t-il confié au micro de beIN Sports. Je suis prêt pour tous les défis qu’on me proposera. J’adore ça.» Kylian Mbappé n’a pas fini de faire parler de lui. Et c’est tant mieux pour le football français.