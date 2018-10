Paul Pogba arbore sa nouvelle coupe de cheveux

Paul Pogba, dit «La Pioche», a dévoilé, mercredi sur Instagram, sa nouvelle coupe de cheveux.

Après avoir été brimé capillairement parlant lors du mondial, Paul Pogba peut de nouveau se faire plaisir en revenant à ses coupes décalées.

A l'époque, en effet, le joueur avait préféré miser sur la discrétion côté look pour se concentrer sur la compétition uniquement. «J'ai fait exprès de ne rien faire, de rester sobre. Comme ça, je ne vais pas entendre d'excuse de coupe de cheveux... On va rester concentrés, parler football, parler terrain, parler performances. Qu'on me dise leader... Je ne le dirai jamais, il faut le montrer sur le terrain», avait déclaré le joueur à RMC Sport.

Sur son compte Instagram, le milieu de terrain de l'équipe de France a posté un cliché de sa nouvelle coupe avec la présence d'un éclair dessiné sur le côté du crâne, avec la simple mention «Pogflash».

Le public pourra admirer cette nouvelle excentricité à l'occasion du match entre la France et l'Islande, ce jeudi en amical.