Mourinho-Pogba : procédure de divorce enclenchée ?

Le torchon brûle-t-il entre Mourinho et Paul Pogba ? Deux jours après les critiques cinglantes du joueur sur le jeu proposé par son équipe, son entraîneur l'a démis de son rôle de vice-capitaine.

«La seule vérité est que j'ai pris la décision de ne plus faire de Paul Pogba le second capitaine. Je suis le manager. Je prends ces décisions, il n'y a aucun problème», a déclaré le coach portugais après le match perdu par son équipe mardi face à Derby, club de D2, au 3e tour de la Coupe de la Ligue.

Mais des révélations du Times pointent, elles, une autre réalité. Mourinho aurait carrément indiqué face à son effectif que Pogba «ne représente pas ce qu'est un capitaine et que Manchester est plus grand que n'importe quel joueur». Comme bon nombre d'habituels tituaires, le Français avait été préservé mardi et son nom n'apparaissait pas sur la feuille de match.

La décision de Mourinho s'apparente à une sanction envers le récent champion du monde dont la dernière sortie médiatique n'était pas passée inaperçue. «On est à la maison et on doit jouer bien mieux que ça contre les Wolves. On est là pour attaquer. Si on joue (comme ça), c'est plus facile pour nous», avait-il lancé dnas la presse anglaise. Une critique à peine voilée de l'animation du jeu mis en place par l'ex-coach de l'Inter Milan.