Vidéo : la prestation majuscule de Paul Pogba en Ligue des Champions

Paul Pogba a étrenné mercredi soir pour la première fois en Ligue des Champions son tout récent statut de champion du monde. Et le Français a été à la hauteur des attentes, inscrivant deux buts et délivrant une passe décisive face aux Young Boys de Berne.

C’est la première réalisation de Pogba qui a frappé les esprits. Son crochet du pied droit dans la surface de réparation suivi d'une puissante frappe du gauche en lucarne a laissé peu de chance à Von Ballmoos (35e). Le Français a enchaîné huit minutes plus tard par un penalty réussi, puis par une passe décisive à destination d’Anthony Martial (66e).

La Lucarne Pour Pogba!!!



🕸️🕸️ pic.twitter.com/OaMtI7nECi — Vibrons Football (@VibronsFootball) 19 septembre 2018

Finalement remplacé par le Belge Andreas Pereira (76e), l’ancien Turinois a reçu les compliments mesurés de son entraîneur, le Portugais Mourinho. «Je ne pense pas qu'il (Pogba) peut marquer des buts à chaque match. Mais s'il peut se mettre en position de marquer, cela peut être un plus pour l'équipe», a déclaré The Special One dont les relations avec Paul Pogba sont rythmées de hauts et de bas.