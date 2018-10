PSG-Naples en Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Pour son 3e match en Ligue des champions, le PSG reçoit, ce mercredi 24 octobre, Naples au Parc des Princes. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur RMC Sport 1.

La réception de Naples, puis un déplacement à Marseille quatre jours plus tard. Le PSG va vivre la semaine la plus exaltante de l’ère Thomas Tuchel. Deux rencontres qui ont chacune leur importance pour des raisons différentes. Donc hors de question de privilégier un match plutôt qu’un autre côté parisien. «Le plus important c’est toujours le prochain match. D’autant que si on gagne contre Naples, ça serait la meilleure façon de bien préparer Marseille», a insisté Thilo Kehrer.

Surtout que si le champion de France écrase tout sur son passage en Ligue 1, et tentera d’aligner une 11e victoire consécutive depuis le début de la saison sur la Canebière, la situation est différente sur la scène européenne, où sa marge de manœuvre est beaucoup plus réduite après son revers inaugural à Liverpool (3-2). La claque infligée à l’Etoile Rouge de Belgrade (6-1) a permis à Kylian Mbappé et ses coéquipiers de rectifier le tir et se replacer dans la course à la qualification pour les 8es de finale, mais ils ne peuvent plus se permettre une nouvelle déconvenue.

Encore moins à domicile face à un concurrent direct. «Si on veut terminer premier du groupe, il faut gagner chaque match, surtout lorsqu’on est à la maison. On doit penser à faire une grande prestation en gardant notre mentalité», a confié Marquinhos, qui n’a pas manqué de vanter, à juste titre, les mérites de Naples, 2e de Serie A et vainqueur des Reds (1-0). «C’est une équipe où les joueurs sont habitués à jouer ensemble, cela fait des années qu’ils se connaissent. Ils sont capables d’être très agressifs au pressing. Contre Liverpool, on a vu qu’ils ont fait une grande prestation.»

retrouvailles entre Cavani et Naples

La méfiance est donc de mise, d’autant que le manque d’adversité en championnat pourrait s’avérer préjudiciable en Coupe d’Europe. «La Ligue 1 n’est pas un problème, a assuré Tuchel. Sinon, cela voudrait dire que les autres sont responsables si on est prêts ou non en Ligue des champions. La seule manière d’être prêts dans les gros matchs dépend de nous, pas de la Ligue 1. On doit se concentrer sur nous.»

Ce rendez-vous marquera également les retrouvailles entre Edinson Cavani et Naples, que l’attaquant uruguayen n’a jamais recroisé depuis son transfert dans la capitale à l’été 2013, mais aussi du PSG avec Carlo Ancelotti, désormais sur le banc napolitain. «Il a marqué le début de l’ère qatarienne. Il a fait venir des joueurs importants et a gagné les premiers titres de ce PSG-là. Il est important pour le club. C’est bien de recroiser des gens qui ont compté pour cette équipe» a indiqué Marquinhos, qui, avec ses coéquipiers, mettra ses sentiments de côté pendant 90 minutes. Comme les Parisiens l’avaient fait, il y a un an, lorsque le «Mister» était revenu avec le Bayern Munich au Parc des Princes, d’où il était reparti avec une lourde défaite qui avait précipité son renvoi du club allemand…