L’Argentine organise la première Copa America réservée aux nains

Afin de favoriser l’intégration des nains, la première Copa America de l’histoire composée de personnes de petite taille est organisée à partir de ce jeudi en Argentine.

Cet événement est une occasion pour le capitaine de la sélection argentine, Facundo Rojas, de faire passer un message : «Nous faisons partie des catégories les plus discriminées au monde. Nous avons réussi à changer cela, à montrer de quoi nous sommes capables et à être prêts à jouer au football, à travailler et à étudier», a martelé le joueur de l’Albiceleste.

Membre de l'équipe brésilienne, Oromar Miranda insiste sur l'intérêt de cette compétition : «il y a de nombreuses années, nous n'avions jamais rêvé de jouer un match de football officiel un jour, c'est donc très important pour nous».

Le Chili, la Colombie, le pays hôte argentin, le Brésil, les États-Unis, le Canada, le Paraguay, le Pérou, la Bolivie et le Maroc (invité extra-continental) ont présenté une équipe pour participer à cette compétition qui se déroulera jusqu’au 28 octobre.

Des terrains et des buts adaptés aux joueurs

Afin que les athlètes s'expriment dans les meilleures conditions, celles-ci ont été adaptées aux joueurs. Les rencontres auront lieu dans des stades fermés, sur des terrains de futsal. Les équipes seront composées de sept joueurs et les buts sont modifiés : 1,70 mètre sur 2 mètres de large contre 7,32 m et 2,44 m pour le football traditionnel.

La tenue de cette Copa America est même arrivé jusqu'aux oreilles du quintuple vainqueur du Ballon d'Or : «J'ai pu rencontrer Leo Messi et il m'a dit qu'il avait entendu parler de nous de manière positive. Si lui en a parlé, c'est parce que le projet a reçu un large écho», s'est félicité auprès de l'AFP Diego Serpentini, joueur de l'équipe albiceleste.