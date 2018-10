Zinedine Zidane de retour au Real Madrid ?

Et si Zinedine Zidane faisait son grand retour sur le banc du Real Madrid, seulement cinq mois après son départ ? C’est en tout cas la volonté de plusieurs joueurs dans le vestiaire madrilène, selon le journal Sport.

Le capitaine Sergio Ramos et ses coéquipiers auraient ouvertement émis le souhait de voir revenir l’ancien meneur de jeu des Bleus à la tête du club, qui connait l’un des pires débuts de saison de son histoire avec seulement une 9e place en Liga. Le défenseur espagnol avait d’ailleurs dressé les contours de l’entraîneur qu’il désirait voir aux commandes de l’équipe à l’issue de la déroute subie à Barcelone (5-1). «Le respect se gagne, il ne s’impose pas, avait-il déclaré. Nous avons déjà tout gagné avec les entraîneurs que nous avons connus. Au final, la gestion du vestiaire est plus importante que les connaissances techniques d’un entraîneur».

Un profil qui ressemble fortement à celui de Zidane, qui avait su parfaitement gérer ses joueurs ainsi que les égos et créer une alchimie avec son groupe pour décrocher trois Ligues des champions consécutives. Mais un come-back parait plus que compliqué, voire illusoire. Car non seulement «Zizou» semble avoir tourné la page et envisage d’entraîneur dans un autre championnat, mais Florentino Perez serait fermement opposé à un retour au contraire d’autres dirigeants du club.

Le président du Real Madrid n’aurait toujours pas dirigé le départ soudain de Zidane et ne veut pas en entendre parler, alors qu’il est toujours à la recherche d’un successeur à Julen Lopetegui, remercié seulement quatre mois après son arrivée. La piste menant à Antonio Conte, qui ne fait pas l’unanimité, a été écartée et Perez a nommé Santiago Solari, qui était en charge de l’équipe réserve, pour assurer l’intérim. Avec sûrement le secret espoir que l’ancien milieu de terrain argentin connaisse la même trajectoire et le même succès que Zinedine Zidane…