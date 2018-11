Equipe de France : une cascade de forfaits chez les Bleus

C’est une véritable hécatombe qui frappe l’équipe de France. Didier Deschamps est confronté à de nombreuses absences pour affronter les Pays-Bas, vendredi 16 novembre, en Ligue des nations et l’Uruguay, mardi 20 novembre, en match amical.

Alors que les Bleus se sont retrouvés, ce lundi, à Clairefontaine pour préparer ces deux derniers matchs de l’année, Didier Deschamps et son staff ont passé une partie de leur journée à pallier la cascade de forfaits. Anthony Martial, blessé aux adducteurs, et Paul Pogba, touché à une cuisse, dans un premier temps, puis Alexandre Lacazette, appelé pour remplacer Martial mais qui a entamé un protocole de soins pour soigner des douleurs à une cuisse, et Benjamin Mendy, victime d’une entorse du genou gauche et d’une lésion méniscale, ont quitté le rassemblement.

Ils ont rejoint Samuel Umtiti, Lucas Hernandez et Thomas Lemar sur la liste des joueurs indisponibles. «C’est une période souvent difficile pour les joueurs, avec pas mal de blessés à droite ou à gauche», a regretté le sélectionneur. Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres.

Et cette hécatombe permet à Moussa Sissoko d’effectuer son retour, plus d’un an après son dernier match en bleu, et au défenseur Ferland Mendy, très en vue avec Lyon depuis le début de saison, ainsi qu’à l’attaquant Alassane Plea, transféré cet été de Nice au Borussia Mönchengladbach (Allemagne) pour 23 millions d’euros et deuxième meilleur buteur de Bundesliga (8 buts) grâce notamment à son triplé sur le terrain du Werder Brême le week-end dernier (1-3), de connaître leur première convocation. Avant leur première sélection ?