Pays-Bas-France, Ligue des Nations : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Les pays-Bas reçoivent la France vendredi 16 novembre dans le cadre de la phase de groupes de la Ligue des Nations. Un match à suivre en direct et en intégralité sur TF1 à partir de 20h45.

Après la victoire obtenue face à l'Allemagne grâce à un doublé d'Antoine Griezmann, les Bleus ont gagné le droit d'avoir leur destin entre leurs mains dans cette nouvelle compétition. Tout autre résultat qu'une défaite à Rotterdam enverrait à coup sûr la France en phase finale du tournoi. A priori abordable, la tâche pourrait en fait receler quelques difficultés.

En effet, sans Lucas Hernandez et Samuel Umtiti, l'arrière-garde française se reposera essentiellement sur Raphaël Varane et Benjamin Pavard, les deux seuls défenseurs habituels titulaires survivants du dernier Mondial. Didier Deschamps a rencontré d'autres épines pour composer son groupe. Car aux forfaits d'Hernandez et d'Umtiti, il faut ajouter ceux du métronome Pogba, Martial, Lacazette et Benjamin Mendy.

Des absences qui profitent à Sissoko, absent depuis plus d'un an en sélection, et à Plea et Ferland Mendy, tout nouveaux à ce niveau. Peut-être auront-ils le plaisir de combiner pendant le match avec la pépite M'bappé qui cumule déjà 11 buts et 3 passes décisives en Ligue 1 cette saison...

Quatre jours après ce match, la France affrontera l'Uruguay en match amical au Stade de France.