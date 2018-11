Football : grâce à son but, Kike Barja sauve un automobiliste d'un accident

Le joueur de football Enrique «Kike» Barja, qui évolue à Osasuna, est devenu, malgré lui, un héros, a raconté l'homme qu'il a sauvé d'un accident au journal espagnol Diario de Navarra.

L'histoire incroyable, racontée mardi au journal, s'est déroulée le 13 octobre dernier, alors qu'Osasuna affrontait Cordoba. Au même moment, le journaliste Fran Gago, 58 ans, se trouvait au volant de sa voiture pour effectuer le trajet Cadix-Huelva. Une route qu'il connait bien parce qu'il y passe presque tous les samedis. Mais cette fois, l'homme s'était endormi.

Ce sont les cris des commentateurs qui lui ont permis de se réveiller. En effet, Kike Barja venait de marquer le troisième but de son équipe, qui menait alors (3-1).

Ce but a ainsi permis au journaliste d'éviter de justesse la barrière de sécurité vers laquelle il se dirigeait. «J’étais en train de foncer à pleine vitesse vers une barrière de sécurité», a-t-il déclaré au Diario de Navarra. «J'ai alors donné un coup de volant, freiné, puis j'ai percuté une roche et un arbre. Il devait rester à peu près deux mètres avant le précipice.»

¡¡Que bonito es volver a disfrutar de una victoria en El Sadar!! puntos vitales pic.twitter.com/xg7dFEGZR9 — Kike Barja (@kike_barja) 14 octobre 2018

Lundi, Fran Gago a rencontré ses deux sauveurs, le commentateur Alberto Sanz et Kike Barja. «Je n'arrive pas à le croire, marquer un but c'est une joie immense et, dans ce cas, ça a permis de sauver la vie de cet homme», a témoigné le joueur de 21 ans.