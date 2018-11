Equipe de France : Les Bleus en quête de rachat face à l'Uruguay

La venue de l’Uruguay, mardi soir, au Stade de France devait permettre aux Bleus de terminer cette belle année 2018, évidemment marquée par la conquête de sa deuxième étoile, dans la joie et la bonne humeur devant ses supporters.

Mais les retrouvailles avec la Céleste, que l’équipe de France avait éliminé en quart de finale du Mondial, revêtent un caractère un peu moins festif et un peu plus important. En cause, la défaite et la faillite dans les grandes largeurs aux Pays-Bas (2-0) au terme d’une prestation indigne d’une nation championne du monde en titre.

«Il n’y a pas grand-chose à retenir du match de vendredi. On s’est fait «bouffer» par les Néerlandais. On n’a pas joué à notre niveau», a convenu Olivier Giroud sur le site de la FFF pour expliquer cette débandade aussi bien collective qu’individuelle.

«On a été défaillants sur ce match. C’est difficile de ressortir quelque chose de positif car il a manqué beaucoup trop de choses», a indiqué de son côté Didier Deschamps. Quatre jours plus tard, Hugo Lloris et ses coéquipiers, qui étaient déjà apparus moribonds et fragiles lors des précédents rassemblements, ne peuvent se permettre de reproduire le même genre de performance, qui plus est à domicile, et de concéder un deuxième revers consécutif, qui ferait vraiment mauvais genre même s’il ne s’agit que d’un match amical.

«Pour moi, ce ne sera pas un match amical, a déclaré Kylian Mbappé. Il faudra faire un match plein devant notre public en gagnant, en proposant du beau jeu, et se remettre d’aplomb pour montrer un meilleur visage de l’équipe de France.» De préférence celui qui a permis aux Tricolores, en termes de solidité défensive et d’efficacité dans le dernier geste, de remonter sur le toit du monde pour clore de la meilleure des manières ce chapitre doré.