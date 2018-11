Finale Coupe Davis : Noah mise sur Tsonga et Chardy vendredi

Le capitaine de l'équipe de France Yannick Noah a choisi jeudi de faire confiance à Jo-Wilfried Tsonga et Jérémy Chardy pour les deux premiers simples de la finale de la Coupe Davis contre la Croatie vendredi, à Lille.

Noah laisse donc sur le banc Lucas Pouille, le joueur le mieux classé de sa sélection (32e), celui qui avait apporté le point décisif aux Bleus en finale contre la Belgique il y a un an, pour la première journée. Chardy (40e) jouera le premier, face à Borna Coric (12e), puis Jo-Wilfried Tsonga (259e), de retour de blessure depuis à peine plus de deux mois, défiera Marin Cilic (7e). «Jo m'a vraiment surpris», a déclaré le capitaine tricolore.

[PHILIPPE HUGUEN / AFP]

Samedi, le double opposera Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert, récents finalistes au Masters de Londres, à Mate Pavic et Ivan Dodig. C'est un nouveau coup dur pour Pouille, visiblement marqué, visage fermé et bras croisés, au bout d'une saison noire qui l'a vu glisser du top 10 au 32e rang mondial.

Au contraire, pour Tsonga, c'est un retour en pleine lumière encore inimaginable il y a quelques semaines. Le Manceau de 33 ans n'a fait son retour à la compétition que mi-septembre après avoir été tenu hors circuit pendant plus de sept mois cette année par son genou gauche opéré (ménisque) puis récalcitrant. Jusqu'à cette finale, il était absent de la campagne 2018 de Coupe Davis.

«Ca a été un long chemin pour revenir sur les courts, je suis très heureux que Yannick m'ait fait confiance, j'ai le sentiment d'avoir ma place et j'espère le prouver ce week-end», a déclaré Tsonga. «Aujourd'hui, je me sens vraiment bien», a-t-il ajouté, deux jours après avoir écourté son entraînement en raison d'une gêne à l'épaule droite.

Chardy, le moins expérimenté des trois joueurs de simple parmi lesquels devait piocher Noah, s'apprête à disputer, à 31 ans, sa première finale de Coupe Davis, mais est tout particulièrement à l'aise sur terre battue intérieure, la surface sur laquelle vont s'affronter Français et Croates dans le stade Pierre-Mauroy. Les équipes étant depuis cette saison composées de cinq joueurs en Coupe Davis, Pouille peut toutefois encore espérer jouer dimanche.

L'édition 2018 de la Coupe Davis est la dernière dans le format traditionnel avant une métamorphose radicale de la compétition par équipes dès 2019.