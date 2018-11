Coupe Davis : des adieux en apothéose pour Noah ?

Yannick Noah va s’asseoir à partir de vendredi, pour la dernière fois sur la chaise de capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis. Après un troisième mandat de trois riches années à la tête des Bleus, il sera ensuite temps pour lui de prendre un peu de recul avec le tennis pour mettre les voiles sur «d’autres projets de vie».

Au programme, un tour du monde en bateau mais aussi un retour à la musique dont le manque commence à se faire de plus en plus ressentir. Mais avant de rendre son tablier et de laisser sa place à Amélie Mauresmo, nommée en juin dernier, Yannick Noah a une dernière mission à accomplir : battre la Croatie de Marin Cilic sur la terre battue de Lille pour conquérir un onzième Saladier d’argent et mener la France à son premier doublé depuis 1932.

Un objectif devenu une obsession au fil des semaines. «Je suis complètement dans l’action. Il n’y a qu’une chose qui m’intéresse et je resterai dans cette configuration jusqu’à dimanche soir : tout faire pour qu’on gagne.» L’ancien n°1 français reste fidèle à sa ligne de conduite, qui a porté ses fruits jusqu’à maintenant, même s’il a eu une «bonne étoile» au-dessus de sa tête avec sur sa route des adversaires souvent amputés de leurs meilleurs éléments.

Depuis son retour à la tête des Bleus, Noah a ainsi réalisé un parcours presque sans-faute avec une seule rencontre perdue en dix jouées. C’était en 2016 en demi-finale face à la… Croatie. L’occasion est parfaite pour prendre sa revanche. Mais aussi pour boucler la boucle dans une finale au goût forcément particulier avec la réforme annoncée de la compétition dès la saison prochaine et écrire l’histoire une nouvelle fois. Une dernière fois. Pour l’éternité.