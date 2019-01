Guingamp-Monaco, demi-finale de la Coupe de la Ligue : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Monaco, avec le retour de Leonardo Jardim sur le banc du club de la principauté après le renvoi de Thierry Henry, se déplace à Guingamp, ce mardi, en demi-finale de la Coupe de la Ligue. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h05 sur Canal+ Sport et France 2.

L’entraîneur portugais est confronté à une drôle de mission : sauver un club qui l’avait remercié trois mois et demi plus tôt. Et il n’a pas de temps à perdre au regard de la situation désastreuse de Monaco, qui peine à se reconstruire. Quelques heures seulement après son retour sur le Rocher et la nouvelle déconvenue à Dijon (2-0), Jardim et les Monégasques sont ainsi partis au vert du côté de Ploufragan avec la volonté de resserrer les liens et faire connaissance avec les nouveaux. C’est dans cette ville de Bretagne qu’il a dirigé son premier entraînement et préparé la rencontre face aux Guingampais, tombeurs du PSG, quintuple tenant du titre, au tour précédent.

Une légère éclaircie dans le marasme ambiant qui pourrait déboucher sur une 3e finale consécutive. «Ce match est très important. La finale peut donner une opportunité de jouer la Coupe d’Europe (la saison prochaine)», a insisté Jardim. Mais la priorité reste le championnat, où le club de la principauté occupe une dangereuse 19e place avec trois points de retard sur le premier non relégable (Caen). Rien d’insurmontable à première vue.

Mais il va devoir trouver les remèdes miracles, que Thierry Henry n’est pas parvenu à débusquer, pour remettre sur pied une équipe à l’agonie et redonner confiance à un groupe passablement affecté. Et pour mener à bien cette opération sauvetage, il compte faire table rase du passé. «Je veux repartir de zéro (…). Penser au passé ne va pas aider les joueurs», a confié le coach lusitanien, qui a appelé à la mobilisation générale. «On doit rester ensemble, rester tous unis et soudés, pour sortir de la zone rouge et sauver le club.» Lui et ses joueurs auront seize matchs pour éviter le naufrage. Et peut-être un en plus pour s’offrir un destin européen.