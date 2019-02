PSG : la composition probable face à Manchester United

Le PSG a fait le voyage dans le nord de l’Angleterre sans Neymar, ni Edinson Cavani. Mais Thomas Tuchel a les joueurs pour aligner un onze compétitif pour défier Manchester United, ce mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions.

Dans la cage parisienne, pas de surprise ou presque. Gianluigi Buffon, qui a l’expérience de ses grands rendez-vous du haut de ses 41 ans, sera aligné au détriment d’Alphonse Areola. Alors que les deux portiers alternent depuis le début de la saison, le gardien italien enchaînera son quatrième match européen consécutif, après avoir manqué les trois premiers en raison de sa suspension.

Pour le reste, la formation parisienne devrait s’articuler dans un 3-4-3 autour d’une défense composée du capitaine Thiago Silva avec Presnel Kimpembe à sa gauche et Thilo Kehrer à sa droite. Les principales interrogations concernent l’entrejeu et l’animation offensive. Marquinhos est pressenti pour être aligné au côté de Marco Verratti, remis de sa blessure à la cheville et qui a participé normalement au derniers entraînements. Dani Alvès et Juan Bernat seront en charge des côtés. Même si un doute subsiste concernant le latéral espagnol, pourtant ménagé le week-end dernier face à Bordeaux (1-0).

Enfin, en attaque, Julian Draxler et Angel Di Maria seront chargés d’alimenter Kylian Mbappé, repositionné en pointe en l’absence de Cavani. Même amputé de deux de ses atouts offensifs majeurs, son onze de départ a de l’allure et les arguments pour faire vaciller les Red Devils, qui restent sur dix victoires et un nul lors de leurs onze derniers matchs toutes compétitions confondues. Seul bémol, le manque de solutions de rechange, mise à part la recrue Leandro Paredes, pour Tuchel avec Stanley Nsoki, Layvin Kurzawa, Christopher Nkunku, Moussa Diaby et Eric-Maxim Choupo-Moting sur le banc des remplaçants.

La composition probable du PSG

Buffon – Thilo Kehrer, Thiago Silva, Presnel Kimpembe – Dani Alvès, Marquinhos, Marco Verratti, Juan Bernat – Angel Di Maria, Kylian Mbappé, Julian Draxler.