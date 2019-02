Ligue des champions : Lyon accroche Barcelone (0-0) et peut encore rêver

Tout se jouera à Barcelone. Si cela sera très compliqué, l’OL a conservé toutes ses chances de rallier les quarts de finale de la Ligue des champions, grâce à son match nul (0-0), mardi soir, en huitième de finale aller.

Dans une ambiance électrique au Groupama Stadium, les hommes de Bruno Genesio ont laissé une impression étrange. Souvent dominés par les coéquipiers de Lionel Messi, qui n’ont cessé d’attaquer et de s’offrir des occasions franches et dangereuses, les Gones ont pourtant eu l’opportunité de prendre l’avantage à certains moments de la rencontre. Et ainsi de réussir un exploit, comme face à Manchester City en phase de poules de cette Ligue des champions. Ou récemment face au PSG en championnat.

L’OL reste en vie

Dommage, car les Lyonnais se sont procurés quelques belles occasions, comme cette frappe de Martin Terrier, détournée par Ter Stegen sur sa barre (9e). Néanmoins, ils ont pêché dans le dernier geste et n’ont pas été en mesure de trouver l’ouverture.

Et plus les minutes passaient, plus ils reculaient, cherchant à ne pas encaisser de but. Ce qu’ils sont parvenus à faire au terme d’une fin de match en apnée. Un véritable exploit face au leader du championnat d’Espagne, qui s'est également montré très maladroit devant la cage rhodanienne.

Ce résultat nul et vierge permet aux coéquipiers de Moussa Dembélé de rêver encore avant le retour en Catalogne, le 13 mars prochain. « L’important, c’était de pas prendre de but, a confié Léo Dubois. On a encore nos chances dans trois semaines chez eux. On a les qualités pour le faire. »

Au Camp Nou, ce sera évidemment compliqué, mais tout sera possible, surtout avec le retour de leur capitaine Nabil Fékir, qui a beaucoup manqué sur la pelouse du Parc OL. « Les chances sont bonnes des deux côtés. Il faudra créer un exploit en marquant au moins un but. Il faudra faire un match plein et la moindre opportunité la mettre au fond », a résumé Anthony Lopes, auteur d'un match encore impressionnat. Tout est dit. Rendez-vous à Barcelone donc.