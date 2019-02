PSG-Montpellier, match en retard de la 17e journée de Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Leader incontournable du championnat, le PSG reçoit Montpellier, ce mercredi, en match en retard de la 17e journée de Ligue 1. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur Canal+.

Pour ce rendez-vous, la liste des absents est longue pour le club de la capitale. En plus de Neymar et Edinson Cavani, toujours blessés, tout comme Thomas Meunier, Paris va également devoir se passer de Thiago Silva, suspendu, et de Leandro Paredes, qui ne faisait pas partie de l'effectif au moment du report de la rencontre, alors que Juan Bernat est incertain. Mais les Parisiens pourront compter sur un Kylian Mbappé en grande forme. L’attaquant tricolore a été décisif sur la pelouse de Manchester United en 8e de finale aller de la Ligue des champions (0-2), avant d’inscrire le but de la victoire à Saint-Etienne en championnat (0-1).

Dans le Forez, il a battu un nouveau record en devenant le premier joueur français à compter 19 buts après seulement 18 matchs sur une saison de Ligue 1 sur les 45 dernières années. «Il a cette faim pour marquer, marquer, marquer. C’est sa qualité. C’est un joueur spécial», a déclaré Thomas Tuchel. En retirant les penalties, il est même le meilleur buteur des cinq grands championnats européens, à égalité avec Lionel Messi.

Mais l’entraîneur parisien pourrait aussi être tenté de laisser souffler un peu son prodige champion du monde. Car Paris est au cœur d’un calendrier surchargé avec des matchs tous les trois jours jusqu’au 17 mars prochain et la réception de Marseille. Après avoir affronté les Héraultais, Thiago Silva et ses coéquipiers enchaineront avec les réceptions de Nîmes (23 février), puis de Dijon (26 février) en quarts de finale de la Coupe de France, un déplacement à Caen (2 mars), la venue de Manchester en 8e retour de la Ligue des champions et deux voyages à Nantes (9 mars) ainsi qu’à Dijon (13 mars).