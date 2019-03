Ligue 1 : Younousse Sankharé absent à cause d’implants de barbe

Drôle de mésaventure vécue par Younousse Sankahré. Absent des terrains depuis le 9 février dernier, le milieu de terrain des Girondins de Bordeaux a manqué les trois derniers matchs à cause d’implants de barbe, a révélé ce lundi Sud-Ouest.

Réalisée dans un cadre privé, l’intervention médicale a entraîné des complications qui ont empêché l’international sénégalais, victime de fièvre, de tenir sa place contre Toulouse, Guingamp et Nantes. Une absence préjudiciable pour le club bordelais, qui n’a remporté qu’une seule de ses trois rencontres (un nul et une défaite), et Ricardo, qui a été remercié en fin de semaine dernière seulement trois mois après son retour en Gironde.

Le joueur formé au PSG, auteur de trois passes décisives cette saison, pourrait renouer avec la compétition, ce mardi, à l’occasion de la réception de Montpellier en match décalé de la 27e journée de Ligue 1 pour aider Bordeaux, seulement 13e au classement, à remonter la pente. Reste à savoir s’il aura repris du poil de la bête.