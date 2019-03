Zinedine Zidane et David Beckham réunis par Adidas pour les 25 ans de la Predator

À l'occasion des 25 ans de la chaussure Predator, Adidas a décidé de réunir deux légendes du football dans un spot publicitaire, Zinedine Zidane et David Beckham.

Les deux anciennes gloires du ballon rond, qui sont également ambassadeurs de la marque, ont tous les deux porté cette chaussure à l'époque. Les deux hommes ont d'ailleurs tous les deux reçus un «Pack Archive» faisant référence à la chaussure phare de leur carrière.

Les Accelerators 98 de Zinedine Zidane ont été modernisées et font hommage à son obtention du Ballon d’Or en 1998 avec une empeigne en cuir de kangourou dorée sur le dessus, avec du bleu, du rouge et du blanc.

De son côté, le «Spice Boy» a reçu une nouvelle version de la Predator Precision qu’il portait en 2001. Une chaussure caractérisée par une empeigne en cuir de kangourou entièrement blanche et avec son iconique languette rouge.

Les nouvelles éditions des Accelerators seront équipées de différents lacets : doré, bleu marine, blanc et rouge. Le pack Precision sera également équipé de deux jeux de lacets, blanc et rouge.

Avant le match de ce soir, nos 2 Galactiques #Zidane et #Beckham vous ont préparé une belle surprise, la collection 25 years of #Predator . Disponible dès le 7 mars dans nos magasins et sur notre eshop : https://t.co/qYLZSy6vBH#LimitedCollection #RMAAJA pic.twitter.com/yCImaVeTyQ

— adidas France (@adidasFR) 5 mars 2019