6 Nations : Dany Priso et Kélian Galletier appelés Italie-France

Au lendemain de la défaite en Irlande (26-14), le staff du XV de France a fait appel, lundi, à Dany Priso et Kélian Galletier pour le dernier match face à l’Italie.

Les deux hommes remplacent numériquement et poste pour poste Jefferson Poirot et Wenceslas Lauret, blessés tous les deux au genou face aux Irlandais et forfaits pour la dernière rencontre du Tournoi des 6 nations du XV de France à Rome.

Les Bleus restent à Dublin

Le Rochelais Dany Priso (25 ans, 12 sélections), habituelle doublure de Poirot, avait manqué la réception de l’Ecosse il y a deux semaines (27-10) et le déplacement à Dublin après avoir été blessé à un genou en Angleterre il y a un mois (44-8).

De son côté, le Montpelliérain Kélian Galletier (26 ans, 6 sélections) a lui connu sa dernière sélection lors de la défaite face aux Fidji en novembre dernier (21-14).

Ils rejoindront dans la soirée le groupe à Dublin, où il restera jusqu’à jeudi avant de s’envoler directement pour Rome.