Tirage au sort des quarts et demi-finales de la Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le tirage au sort des quarts et des demi-finales de la Ligue des champions aura lieu vendredi 15 mars à Nyon à partir de 12h.

Il sera à suivre en direct et en intégralité sur RMC Sport. A noter que l'Hexagone n'a plus aucun représentant, le PSG et l'OL s'étant arrêtés au stade des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Quatre clubs anglais

Les Parisiens, pourtant favoris au titre final, ont été sortis à la surprise générale par Manchester United après un match retour catastrophique (1-3) alors qu'ils avaient été s'imposés en Angleterre (0-2). De leur côté, les Lyonnais, qui ont accroché le nul à l'aller (0-0), ont été écrasé par le FC Barcelone au retour (5-1).

Vainqueur des trois dernières éditions, le Real Madrid a également été éliminé par l'Ajax Amsterdam. L'Angleterre est la plus représentée avec quatre formations présentes.

Pour rappel, dans la foulée du tirage des quarts de finale, celui des demi-finales sera également effectué. Il est également bon de rappeler que deux clubs d'un même pays peuvent s'affronter.

Les huit qualifiés

Ajax Amsterdam (Pays-Bas)

Porto (Portugal)

Tottenham (Angleterre)

Manchester United (Angleterre)

Juventus Turin (Italie)

Manchester City (Angleterre)

Liverpool (Angleterre)

FC Barcelone (Espagne)

Le calendrier

9-10 avril : match aller des quarts

16-17 avril : match retour des quarts

30 avril-1er mai : match aller des demies

7-8 mai : match retour des demies