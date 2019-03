Manchester United-FC Barcelone à l'affiche des quarts de finale de la Ligue des Champions

Manchester United-FC Barcelone sera l'affiche des quarts de finale de la Ligue des Champions. Les matches aller auront lieu les 9 et 10 avril, les matches retour la semaine suivante.

Les autres affiches sont :

Tottenham-Manchester City

Liverpool-Porto

Ajax Amsterdam-Juventus Turin

Le vainqueur du quart de finale entre l'Ajax et la Juve sera opposé au tour suivant à un club anglais, Tottenham ou Manchester City. L'autre demi-finale opposera le vainqueur de Liverpool-Porto et celui de Manchester United-Barça.

L'hypothèse d'une finale entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

Les demi-finales aller se joueront le 30 avril et le 1er mai, une semaine avant la manche retour prévue les 7 et 8 mai. Une finale Barcelone-Juventus mettant aux prises les quintuples Ballon d'or Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, héros de leur équipe en huitièmes de finale, pourrait donc se tenir le 1er juin au stade Metropolitano à Madrid.