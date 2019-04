Le Real Madrid de Zinedine Zidane va passer un test à Valence

Il n’a pas manqué ses retrouvailles avec son club de coeur. Avec deux succès en autant de rencontres, le retour de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid s’est bien déroulé.

Reste que les deux victoires acquises l’ont été face à deux relégables et à domicile (2-0 contre le Celta Vigo et 3-2 face à Huesca) et ne situent pas réellement le niveau des Madrilènes en ce moment.

Terminer devant l'Atlético

Ainsi, le déplacement à Valence (6e du championnat espagnol), équipe en grande forme et qui n’a perdu qu’une seule rencontre lors de ses vingt dernières sorties toutes compétitions confondues, mercredi soir lors de la 30e journée de Liga, aura valeur de premier test dans cette ère 2 de «Zizou».

Un succès permettrait de poursuivre la belle lancée du Real Madrid qui souhaite «terminer la saison aussi haut que possible». Actuellement troisième, le club merengue compte deux points de retard sur l'Atlético. Terminer devant son rival madrilène serait un moindre mal.

Avant un été qui s’annonce très actif en matière de transferts et qui fait déjà beaucoup parler en Espagne et dans le monde entier. En attendant, à Gareth Bale - annoncé sur le départ en fin de saison - et ses coéquipiers de répondre présents à Mestella