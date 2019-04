On a testé les Speedcross 5 de Salomon

Le retour des beaux jours sonne avec l’ouverture de la saison de trail, discipline qui attire chaque année de nouveaux pratiquants soucieux de pratiquer la course à pied en milieu naturel sur des parcours escarpés.

Débutants, confirmés ou expérimentés, les traileurs s’activent en ce moment-même pour trouver la chaussure idéale, celle qui leur offrira la meilleure alliance amorti/confort pour leur permettre d’aller le plus loin, le plus vite possible sur tous les terrains.

La nouvelle Speedcross 5, chaussure phare de la marque française Salomon, vient de s’offrir un lifting inspiré qui fait d’elle un produit quasi incontournable des coureurs à la recherche de monotraces vallonnés et autres types de profils de trails plus ou moins techniques.

L’adhérence a été renforcée avec la naissance de crampons plus larges et plus espacés conférant au coureur un maximum de stabilité sur les surfaces humides comme la boue. Le confort apporté par la chaussure pendant l’effort a également été repensé, laissant place à davantage de volume aux orteils. Enfin, les équipes technologiques de Salomon ont mis un point d’honneur à repenser le talon de la Speedcross 5 avec un effet immédiat sur la foulée, qui gagne en stabilité.

A noter que la firme des Alpes propose à la vente, outre son célèbre modèle rouge, cinq autres types de Speedcross 5 dans une nouvelle palette de couleurs allant du vert au noir en passant par le bleu.