Trail Alsace Grand Est by UTMB : 4 distances, 2 départements traversés… tout savoir sur une 1re édition très attendue

La première édition du Trail Alsace Grand Est by UTMB, l’une des nouvelles compétitions les plus attendues, se déroule du jeudi 18 au dimanche 21 mai. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Les trailers l’attendent. Le Trail Alsace Grand Est by UTMB, qui a lieu du 18 au 21 mai, est organisée pour la première fois cette année et devrait plaire aux fans de la discipline.

Organisée pour la première fois cette année, ce trail qui fait partie de l’UTMB World Series, le plus grand circuit mondial de trail running qui réunit les meilleurs événements de la planète dans des lieux d’exception, va se dérouler sur les 2 départements alsaciens du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Au total, ce sont 4.600 coureurs inscrits et 53 nationalités représentées pour cette toute première édition.

Follow live all the action at the #TrailAlsaceGrandEstbyUTMB this weekend!



https://t.co/J9lWZVTP4p to enjoy an enhanced digital experience combining:





- live runner’s tracking



- live chat



- live video streaming from Friday 9:00am (CET) in



pic.twitter.com/sb8DeGM5ci

— UTMB® World Series (@UTMBWorldSeries) May 17, 2023