Trail : un grand espoir français meurt tragiquement à 22 ans

Le traileur français Esteban Olivero, considéré comme un grand espoir de la discipline, a été retrouvé mort à 22 ans, ce samedi dans le massif des Écrins après une chute en ski de randonnée.

Une très triste nouvelle. Le corps sans vie d’Esteban Olivero (22 ans) a été retrouvé mort ce samedi dans le massif des Écrins (Hautes-Alpes), après une chute en ski de randonnée, a annoncé la Fédération française des clubs alpins et de montagne (FFCAM). «Il aurait chuté dans la descente de la pointe de Celse Nière», indique la fédération dans son communiqué.

Selon France 3, son colocataire a alerté les secours vendredi aux alentours de 20h. Une équipe de CRS pédestre s’est rendue sur place mais s’est retrouvée dans l’incapacité de déployer un hélicoptère de nuit et avec un vent fort, sans succès. Le lendemain, un hélicoptère a pu être envoyé et a retrouvé le corps du jeune homme à 2.500 mètres d’altitude.

Champion de France espoir de course de montagne en 2023 et vainqueur de nombreux trails cette année, Esteban Olivero était un grand espoir français de ces deux disciplines. «Champion de France espoirs de course en montagne, Esteban avait en effet remporté de nombreuses courses, dont le trail des Écrins de 2023 sur 34 km, la Skyrace world series 2023 à Hochkonig en Autriche 50 km, le trail automnal des Hautes-Alpes 2023, le trail du Grand Marges 2021, le trail des Millefonts 2021», indique la FFCAM.

«Nous perdons un compagnon de cordée exemplaire mais surtout un ami, a posté sur Facebook le groupe Excellence ski-alpinisme. Dans ces moments difficiles, dur de trouver les mots... Il fallait évidemment compter sur lui pour animer de son sourire les moments de repos au refuge.»