Liverpool-Tottenham, finale de la Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Liverpool et Tottenham s'affronteront, samedi 1er juin, en finale de la Ligue des champions. Un choc 100% anglais à suivre en direct sur BFM TV et RMC Sport 1 à partir de 21h.

Pour la première fois de l'histoire, les deux formations vont s'affronter en finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Si Liverpool, vainqueur à cinq reprises (1977, 1978, 1981, 1984 et 2005) disputera sa dixième finale, la deuxième consécutive, ce sera une première pour Tottenham.

Des demi-finales incroyables

Et à la vue de cette édition 2018-2019 de la Ligue des champions, il est difficile de se prononcer quant à l'issue de cette rencontre. Les Reds partiront favoris puisqu'ils ont battu les Spurs deux fois en championnat (2-1 les deux fois) et possèdent l'expérience de ce niveau mais les renversements de situation qu'il y a eu depuis les huitièmes de finale poussent à la mesure.

Il suffit de voir les demi-finales des deux formations d'ailleurs. Pratiquement éliminée après avoir perdu 3-0 à Barcelone, la formation de Jürgen Klopp a procédé à une « remontada » à Anfield Road en étrillant Lionel Messi et ses coéquipiers 4-0. De son côté, les hommes de Mauricio Pochettino s’étaient inclinés à domicile (1-0) puis ont réussi l’incroyable sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam. Menés 2-0, les Spurs ont renversé la vapeur en seconde période grâce à un triplé de Lucas.

Le parcours de Liverpool

Deuxième du groupe C derrière le PSG et devant Naples et Belgrade.

Élimine le Bayern Munich (0-0, 3-1) en huitièmes de finale.

Élimine le FC Porto (2-0, 1-4) en quarts de finale.

Élimine le FC Barcelone (3-0, 4-0) en demi-finales.

Le parcours de Tottenham

Deuxième du groupe B derrière Barcelone et devant l’Inter et le PSV.

Élimine le Borussia Dortmund (3-0, 0-1) en huitièmes de finale.

Élimine Manchester City (1-0), 4-3) en quarts de finale.

Élimine l’Ajax Amsterdam (0-1, 2-3) en demi-finales.