Vidéo : Monfils repris de volée, avec humour, par sa petite amie

En couple depuis plusieurs mois avec Gaël Monfils, Elina Svitolina a réagi, avec humour, aux récentes déclarations du tennisman français. A l’issue de sa qualification face à son compatriote Adrian Mannarino, le Tricolore avait affirmé qu’il craignait davantage son entraîneur que sa petite amie.

«Parfois, à en écouter certains, j’aurais plus peur de ma meuf que de mon coach ! Si j’arrive en retard à l’entraînement, elle va me dire quoi Elina ?», avait-il lâché en conférence de presse. Une phrase qui n’est pas tombée dans l’oreille d’une sourde. La joueuse ukrainienne, n° 9 mondiale, s’est vengée à sa manière via une vidéo postée sur leur compte Instagram.

«Alors comme ça, tu as plus peur de Liam (son entraîneur) que de moi ?», demande-t-elle à Monfils, torse nu et amusé dans le lit à côté d’elle, avant de lui lancer : «Il fait froid. Mets un t-shirt, c’est l’heure de dormir, et éteins la lumière.» «La vie est dure», rétorque Monfils tout en s’exécutant. «Oh oui, ici la vie est plus difficile que sur le court», répond Svitolina pour conclure cette mise en scène partagée par les deux tourtereaux, très complices et qui s’affichent régulièrement sur leur compte commun.