Premier titre sur le circuit ATP pour Adrian Mannarino

La septième aura été la bonne. Adrian Mannarino a remporté dimanche le premier titre ATP de sa carrière en s’imposant en finale du tournoi de ‘s-Hertogenbosch, face à Jordan Thompson (7-6, 6-3).

A 30 ans, le 44e joueur mondial, qui s’était incliné six fois en finale jusque-là, devient le 32e français à remporter un titre depuis le début de l’ère Open. Il a toutefois dû s’accrocher après un combat d’un peu plus de deux heures. Et ce, quelques heures après avoir sa demi-finale, remportée face à Borna Coric (4-6, 6-3, 7-6).

Adrian Mannarino a plutôt bien choisi l’endroit pour décrocher son premier titre puisque s’Hertogenbosch réussit particulièrement bien aux Tricolores, qui ont remporté cinq des sept dernières éditions. L’an passé Richard Gasquet s’y était imposé et avant lui, Nicolas Mahut s’était offert trois victoires.

He does it! Mannarino defeats Thompson in two sets (7-6,6-3) and will lift the trophy! #LibemaOpen @ATP_Tour pic.twitter.com/bOFRPxq4rF

— Libéma Open (@LibemaOpen) 16 juin 2019