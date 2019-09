Vidéo : les premiers buts de Griezmann et Fekir avec Barcelone et le Bétis

Le FC Barcelone et le Bétis Séville se sont affrontés, ce dimanche, au Camp Nou lors de la 2e journée de Liga (5-2). Et les Français, Antoine Griezmann et Nabil Fékir se sont mis en évidence avec les premiers buts sous leurs nouvelles couleurs respectives.

L’ancien Lyonnais a ouvert le score au quart de jeu d’une frappe croisée du pied gauche qui a trompé le portier catalan.

[VIDEO - BUT] Betis



Nabil Fekir ouvre le score face au FC Barcelone !



Son 1er but en Liga

Griezmann lui a répondu juste avant la pause d’une reprise du pied gauche pour remettre les deux équipes à égalité. Le joueur a ensuite donné l'avantage aux siens d'un magnifique tir enroulé (51e).

[VIDEO - BUT] Barcelone



Griezmann répond à Fekir en inscrivant son 1er but avec le Barça