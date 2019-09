Kylian Mbappé déjà d’accord avec Zidane et le Real Madrid ?

Après le feuilleton Neymar, un feuilleton Kylian Mbappé ? Le Real Madrid serait déterminé à recruter l’attaquant du PSG l’été prochain et aurait déjà lancé l'offensive pour l’attirer dans la capitale espagnole, selon la presse madrilène.

Les dirigeants de la Maison Blanche, le président Florentino Pérez en tête, n’ont jamais caché leur volonté de s’attacher les services du prodige tricolore, qui avait préféré rejoindre Paris plutôt que la formation ibérique à l’été 2017. Mais le natif de Bondy n’est pas insensible à l’intérêt du Real. Un club qui le fait rêver depuis tout petit et qu’il espère rejoindre un jour. Au point qu’il aurait déjà donné son accord à Zinedine Zidane pour renforcer les rangs des Merengues.

Mais si un terrain d’entente a été trouvé avec le champion du monde, le Real Madrid va devoir convaincre le club de la capitale de laisser partir sa pépite. Et la partie est loin d’être gagnée d’avance. Le retour avorté de Neymar à Barcelone a prouvé que Leonardo et les dirigeants parisiens savaient se montrer inflexibles. Et ils n’ont, pour l’heure, aucune intention de vendre leur attaquant, peu importe le prix. D’autant qu’Edinson Cavani sera en fin de contrat l’été prochain.

Mais, comme avec Eden Hazard, le Real Madrid est prêt à se montrer patient dans ce dossier. S’il ne parvient pas à ses fins à l’été 2020, il repassera à l’action l’été suivante alors qu’il ne restera qu’un an de contrat à Kylian Mbappé avec le PSG, qui sera contraint de le vendre pour ne le voir partir libre la saison suivante. A moins qu’il ne se montre assez persuasif pour convaincre le n°7 parisien de prolonger son bail d’ici là…