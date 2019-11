La star de la NBA Kevin Durant s'imagine terminer sa carrière à… Barcelone

Une star en Europe ? Dans un entretien accordé à Bleacher Report, Kevin Durant a confié son envie de terminer sa carrière professionnelle en Europe.

Le nouveau joueur des Brooklyn Nets, actuellement sur le flanc à cause d’une rupture du tendon d’Achille, se voit bien disputer une dernière pige du côté de Barcelone avant de prendre sa retraite.

«Je veux jouer à l’étranger pour ma dernière année, a confié le MVP 2014 à B/R. J’aimerais y jouer (à Barcelone, ndlr), un de ces jours. C’est le deuxième meilleur championnat du monde et les matches ont l’air marrant. Les matchs d’Euroligue ont l’air fun.»

Des propos qui peuvent également paraître moqueur sur le niveau du basket sur le continent européen. Le champion NBA 2017 et 2018 avec les Golden State Warriors a d’ailleurs tempéré ses dires. «Je ne sais pas si je vais vraiment le faire, mais ce serait une belle expérience», a indiqué l’ailier de 31 ans. A voir d’ici quelques années.

KD on FC Barcelona? @KDTrey5 says he’d love to play a final season overseas. Watch “How Hungry Are You?” https://t.co/1pFHgxS4BE pic.twitter.com/dfrsxFMvvj

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 28, 2019