Toujours aucune date de retour pour Paul Pogba revenu malade du mariage de son frère

Reverra-t-on Paul Pogba avant la fin de l’année ? Rien n’est moins sûr. Alors que le milieu de terrain de Manchester United est éloigné des terrains depuis fin septembre, aucune date de retour à la compétition n'a été fixée, a indiqué ce mardi son entraîneur, Ole Gunnar Solksjaer.

D’autant que le champion du monde, qui venait de faire son retour à l’entraînement, est rentré malade du mariage de son frère célébré en fin de semaine dernière en région parisienne. «En plus de sa blessure à une cheville, il est maintenant tombé malade et il a pris deux ou trois jours de repos. Ce n’est pas très bénéfique et cela l’a probablement retardé un peu», a regretté le coach norvégien, qui ne pourra toujours pas compter sur lui pour le quart de finale de Coupe de la Ligue, ce mercredi, à domicile contre Colchester (D4).

Cette situation, ajoutée aux rumeurs de transfert lors du mercato d’hiver, ne devrait pas manquer de susciter la polémique dans le nord de l’Angleterre, surtout après la diffusion d’images des festivités sur les réseaux sociaux, où l’international tricolore danse en compagnie de ses frères et des convives.

Mais Solksjaer ne désespère pas de revoir l’ancien turinois reporter rapidement le maillot des Red Devils. «Paul est un joueur de top niveau et on veut le voir jouer son meilleur football avec Manchester United», a-t-il confié. Avant d’ajouter : «Il faut juste qu’on le remette à un niveau de forme suffisant pour jouer. Ce sera peut-être 30 minutes, 45, 60 ou 90, qui sait, pour son premier match. Nous travaillons dur pour le récupérer.»