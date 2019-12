PSG : Kylian Mbappé plus fort que Zlatan Ibrahimovic ?

Avant les deux derniers matchs de l’année, Kylian Mbappé a déjà inscrit pas moins de 38 buts sous le maillot du PSG en 2019. Et l’attaquant tricolore peut devenir le deuxième meilleur buteur de l’histoire du club parisien sur une année s’il trouve le chemin des filets, ce mercredi, au Mans en 8e de finale de la Coupe de la Ligue.

Le prodige de Bondy n’a aucune chance de battre le fabuleux record d’Edinson Cavani. En 2017, «El Matador» avait achevé l’année avec 50 réalisations au compteur. Mais le champion du monde, qui a déjà franchi la barre des 100 buts en compétition officielle depuis le début de sa carrière, peut faire mieux que Zlatan Ibrahimovic, qui avait lui aussi marqué 38 buts en 2013.

Il suffit d’un but à Mbappé contre Le Mans ou Amiens, ce samedi, lors de la dernière journée de championnat avant la trêve, pour supplanter le Suédois. De quoi fêter de la plus belle des manières ses 21 ans, lui qui est né un 20 décembre.

S’il venait à être dépassé, «Ibra» ne devrait pas en vouloir à Mbappé, qu’il a récemment encensé. «Aujourd’hui, je n’en vois plus beaucoup des joueurs comme Ronaldo (le Brésilien, ndlr). Il y a peut-être Mbappé, qui sort du lot. Il fait la différence. Il est jeune, il doit continuer à travailler dur. C’est déjà une star», a-t-il confié dans un entretien à la version italienne de GQ.

Tout en espérant le voir poursuivre sur sa lancée. «J’espère qu’il aura toujours faim et qu’il sera toujours passionné par le foot, pour continuer à progresser et accomplir encore plus. C’est dur de garder la tête froide.» Mais comme Kylian Mbappé l'a promis lui-même, «le meilleur est à venir…»