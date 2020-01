Le meilleur buteur du monde 2019 n'est pas Lionel Messi ni Robert Lewandowski mais… le Marocain Abderrazak Hamdallah

Il a beau être le meilleur joueur de la planète, Lionel Messi n'en est pas le meilleur buteur. Auteur de 54 buts en 2019, l'Argentin a trouvé plus fort que lui en la personne d'Abderrazak Hamdallah.

Attaquant du club saoudien d’Al Nassr, le Marocain qui s’est offert un triplé samedi lors de la victoire contre Al Feiha (1-4) en Saudi Pro League, a porté son total à 57 buts toutes compétitions confondues cette année.

Ce qui place Abderrazak Hamdallah devant l’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski (54 buts) et Lionel Messi (50 buts). Derrière eux, on trouve notamment Kylian Mbappé (44 buts), Raheem Sterling (41 buts) et Cristiano Ronaldo (39 buts).

Et même en ne prenant en compte que les buts inscrits en championnat, selon les données du site Transfertmarkt, il termine premier avec 35 réalisations devant Lionel Messi (34) et Carlos Vela qui évolue au Los Angeles FC (34).

«C’est un honneur pour moi, a confié l’attaquant marocain âgé de 29 ans. Je suis très heureux d’être le meilleur buteur du monde cette année. Je remercie mon équipe et mes coéquipiers pour leur aide.»

Celui qui a été formé à l’Olympique Safi a un parcours très atypique. Buteur réputé, il n’a eu sa chance que dans des championnats de seconde zone. Après le Maroc, il a conquis la Norvège (21 buts en 30 matchs avec Aalesunds) avant de prendre la direction de la Chine. Il inscrira 29 buts en 30 matchs avec Guangzhou R&F puis se rendra au Qatar. D’abord buteur pour El Jaish (29 buts en 40 matchs) puis Al Rayyan (29 buts en 40 matchs).

Mais curieusement, Abderrazak Hamdallah n’est plus international pour le Maroc. Son histoire a souvent été compliquée avec les sélectionneurs notamment avec Hervé Renard dernièrement. Non appelé par Vahid Halilhodzic, nouveau patron des Lions de l’Atlas, il a d’ailleurs annoncé sa retraite internationale en novembre. Reste désormais à voir si un club européen se penchera un jour sur cet oiseau rare.

Salam to all, I am very happy today that I achieved the top scorer of the world in 2019 with 57 goals, I thank my team, especially the players, for their help and I do not forget Al-Nassr fans. Im looking forward to another successful year Incha Allah.



Thank you to all pic.twitter.com/YhGOzjtGwd

— عبدالرزاق حمدالله - abderrazak Hamdallah (@Hamedallah_9) December 28, 2019